Taiwan: candidato democratico Lai vince le presidenziali, oppositore riconosce la sconfitta

- Lai Ching-te, candidato del Partito progressista democratico (Dpp) e strenuo sostenitore dell’autonomia dell’isola dalla Cina, si avvia ad essere proclamato presidente di Taiwan. Con il 93 per cento dei voti scrutinati, Lai ha incassato il 40 per cento dei voti contro il 33 per cento Hou Yu-ih, candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) e considerato più propenso al dialogo con Pechino. Ko Wen-je, candidato del Partito popolare (Tpp, di stampo centrista), si attesta al 26 per cento. Dal quartier generale della sua campagna elettorale, Hou si è congratulato con Lai per la vittoria esprimendo "rammarico" per non essere stato in grado di interrompere la striscia di otto anni di governo del Dpp. L’affluenza alle urne è stata di circa il 70,6 per cento degli aventi diritto (pari a 19,5 milioni) contro quella del 74,9 per cento registrata nelle elezioni del 2020. Le operazioni di voto si sono svolte dalle 8 alle 16 (dall’una alle nove del mattino in Italia) nei 17.795 seggi aperti in tutta l’isola. L’esito della votazione dovrebbe essere annunciato in serata dalla Commissione elettorale centrale. (Cip)