Grecia: presentato progetto per riforestazione a Salonicco

21 luglio 2021

- A Salonicco è stato presentato un progetto per lo sviluppo di una nuova foresta nell'area settentrionale della città. Nel distretto di Efkarpia verranno piantati 300 mila alberi su un sito di 300 ettari. Il progetto è stato presentato dall'imprenditore Stavros Andradis, come riferisce il quotidiano "Kathimerini". L'uomo d'affari si è anche impegnato a sostenere i costi di mantenimento dell'area boschiva per i primi cinque anni dopo il completamento dell'opera. (Gra)