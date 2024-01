Sicurezza: Viminale, rimpatriato radicalista islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimpatriato un radicalista islamico. Il 28enne egiziano, già espulso in passato dall’Italia e noto agli investigatori per il possesso di immagini della propaganda jihadista, aveva tentato di farvi nuovamente ingresso, sbarcando a Lampedusa. Subito intercettato dalle Forze dell’ordine, è stato trattenuto presso il Cpr di Caltanissetta e poi rimpatriato nel suo Paese". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) del Viminale. (Rin)