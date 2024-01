Ex Ilva: Turco (M5s), nazionalizzazione e accordo programma unico futuro possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo continua a insistere sul grande valore strategico del polo siderurgico di Taranto, senza fornire alcuna soluzione. Di tempo oramai ne è passato davvero tanto. Bisogna essere consapevoli che la nazionalizzazione è l'unica via percorribile allo stato attuale". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente del Movimento cinque stelle, senatore Mario Turco. "Nel recente passato, quando si è trattato di salvare le banche, sono stati utilizzati diversi miliardi e si è scelto senza esitazione la nazionalizzare, quale unica via possibile per salvaguardare l'interesse generale - continua il parlamentare -. Per assicurare un futuro all'acciaieria di Taranto pertanto è necessario che il governo si assuma le sue responsabilità, garantendo le bonifiche e la salute dei cittadini e tutelando le imprese dell'indotto e i posti di lavoro. Per farlo, è fondamentale lavorare subito a un accordo di programma, una volta che sarà chiusa la parentesi con ArcelorMittal. La continuità produttiva degli impianti con il ciclo a carbone non può essere l'unico obiettivo. Occorre abbandonare le vecchie e superate logiche del passato, chiudere le fonti inquinanti e diversificare l'assetto produttivo e industriale dell'intero territorio. Continuare a perseverare, significherebbe continuare a creare danni incalcolabili sull'ambiente e sulla salute dei tarantini, oltre a ulteriori costi a carico dei cittadini italiani". L'esponente del M5s aggiunge: "Per questo, a nostro giudizio, va riattivato il percorso nato con il governo Conte II: da un lato diversificazione industriale e produttiva del sito, dall'altra riconversione socio-economica del territorio attraverso azioni mirate. Rimettere in piedi 'cantiere Taranto' è la vera sfida che Taranto attende da decenni. Si abbandonino quindi tutte le polemiche di questi giorni e si passi all'azione: è il momento delle soluzioni concrete. La città rischia il baratro sociale oltre a quello sanitario: la beffa dopo il danno. Il momento delle chiacchiere è finito, ora bisogna fare. È anche l'ora - conclude Turco - che la presidente Meloni dica la sua e non fugga dalle sue responsabilità". (Com)