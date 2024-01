Governo: Messina (Fd'I), occupazione record, diminuisce disagio sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come conferma Confcommercio, grazie alle politiche del governo Meloni l'occupazione in Italia raggiunge livelli record. Scende anche l'inflazione e questo fa sì che diminuisca il disagio sociale. Adesso per Fd'I prosegue il lavoro per diminuire le tasse sui ceti medi che consentirà di aumentare sempre di più la spinta all'economia Italiana". Lo ha dichiarato ai telegiornali il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.(Rin)