Mar Rosso: Alfieri-Graziano (Pd), chiediamo informativa urgente governo

- “Chiediamo una informativa urgente del governo sulla situazione di tensione nel Mar Rosso a seguito degli attacchi degli Houthi a navi mercantili. Quel che sta accedendo in quell’area così delicata sia per gli equilibri geopolitici sia per la sicurezza dei traffici marittimi e del commercio da e verso l’Europa, preoccupa il nostro sistema Paese. Anche alla luce delle altre guerre che rischiano di destabilizzare l’intero Medio Oriente. Il governo riferisca in tempi rapidi nelle commissioni competenti”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, Alessandro Alfieri e Stefano Graziano, rispettivamente capogruppo Pd in commissione Esteri - Difesa del Senato e capogruppo in commissione Difesa di Montecitorio. (Com)