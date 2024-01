Alimentazione: Schifone (Fd'I), da Stati Uniti tributo a dieta mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dieta mediterranea "è la migliore al mondo. A certificarlo la prestigiosa rivista americana 'U.S. News & World Report' per il settimo anno consecutivo, rilevando come il nostro sistema alimentare porti benefici per malattie come diabete e colesterolo, cura le ossa, ha effetti benefici per il cuore fino al controllo del peso corporeo". Lo afferma Marta Schifone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla dieta mediterranea. "Insomma, l'ennesimo tributo, semmai ce ne fosse bisogno, per la nostra alimentazione che Fratelli d'Italia sta proteggendo e promuovendo in tutte le sedi, grazie allo straordinario impegno del ministro Lollobrigida, e anche in Parlamento dove stiamo sostenendo l'azione dell'esecutivo - prosegue la parlamentare -. Una strada segnata, quella della nostra dieta mediterranea, che porterà presto sul tetto del mondo la cucina italiana, con il riconoscimento come patrimonio dell'Unesco".(Rin)