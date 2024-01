Roma: Casu (Pd), chiediamo deroga bonus 110 per cento a cittadini per incendio Colli Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il Partito democratico "è al fianco dei cittadini residenti nel palazzo di largo Nino Franchellucci, nel quartiere Colli Aniene nel Municipio Roma IV, che andò a fuoco lo scorso 2 giugno, che saranno in presidio nei pressi del Parlamento martedì e mercoledì per chiedere una deroga per causa di forza maggiore ai lavori del bonus 110 per cento". Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico Andrea Casu. "Su questa vicenda - aggiunge - stiamo presentando, insieme ai colleghi Marco Simiani, Virginio Merola, Ubaldo Pagano e Marco Sarracino, un’interrogazione al ministro dell’Economia per chiedere conto dell’impegno già assunto in Aula il 30 novembre quando su nostra iniziativa la Camera dei Deputati ha votato trasversalmente per chiedere al Governo di intervenire in tutte le condizioni straordinarie come questa per evitare che persone già danneggiate gravemente da un incendio siano anche costrette a sopportare un ulteriore onere economico molto pesante, per una situazione che non può essere in alcun modo ascritta loro. Al momento dell'incendio i lavori erano giunti a circa il 30 per cento di avanzamento rispetto alla complessiva ristrutturazione. Poi le successive attività giudiziarie hanno fermato i lavori rendendo di fatto impossibile il rispetto della scadenza prevista. Non lasceremo sole le famiglie coinvolte e continueremo a batterci al loro fianco. Per questa ragione, in attesa di una risposta del Governo alle nostre interrogazioni, ripresenteremo anche uno specifico emendamento al Dl Milleproroghe", conclude Casu. (Com)