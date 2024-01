Sud: Varchi (Fd'I), da De Luca accuse fantasiose, difende idea padronale di cosa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse "fantasiose del presidente De Luca al ministro Fitto sono solo la conferma che stiamo andando nella giusta direzione: quella in cui i soldi pubblici vengono utilizzati in modo razionale e per il reale sviluppo del sud e non più con una logica padronale". Lo ha detto Carolina Varchi, deputata e responsabile Politiche per il Mezzogiorno, di Fratelli d'Italia. "Col ministro Fitto l'Italia ha dimostrato autorevolezza e serietà ai tavoli europei, centrando gli obiettivi del Pnrr e rimodulando il Piano, portando così risorse anche per il Mezzogiorno - ha aggiunto la deputata -. Le critiche sulla Zes Unica, però, sono la prova più evidente del fatto che abbiamo colpito nel segno: De Luca forse si sta rendendo conto che sono finiti i tempi in cui le risorse pubbliche venivano utilizzate in modo poco razionale e gli investimenti consentiti solo ai soggetti che possono contare su consolidate relazioni istituzionali a livello locale. E per provare a difendere il passato, si sta intestando un 'sudismo' di maniera a cui non crede nessuno e che rischia di farlo somigliare sempre di più alla sua parodia televisiva", ha concluso Varchi. (Rin)