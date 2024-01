Ucraina-Francia: incontro tra ministri Esteri, focus su difesa aerea e integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha ricevuto oggi a Kiev il collega francese Stephane Sejourné, in visita nella capitale. Lo ha riferito l'agenzia "Rbk-Ucraina". Nel corso della conferenza stampa dopo l'incontro, Kuleba ha ringraziato l'omologo per il sostegno a tutto tondo della Francia all'Ucraina, in particolare per il rafforzamento della difesa aerea di Kiev. I due hanno discusso di ulteriori consegne di sistemi e missili per proteggere il Paese, in particolare di droni. Si è discusso anche dell'agenda del primo semestre del 2024, durante il quale dovrebbero avvenire i passi concreti verso l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. (Kiu)