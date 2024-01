Roma: perseguita ex coniuge e attuale compagno ad Artena, allontanato 49enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perseguitava da tempo l’ex coniuge e l’attuale compagno nel Comune di Artena, in provincia di Roma, e per questo è stato allontanato. I carabinieri di Artena, a seguito di indagini coordinate dalla Procura di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento con le persone offese, emesso dal Giudice per le indagini preliminari, nei riguardi di un uomo di 49 anni del comune di Valmontone, accusato di atti persecutori. Il provvedimento scaturisce a seguito delle denunce delle vittime che hanno riferito di continui atti persecutori commessi dall’ex marito anche nei confronti dell’attuale compagno, consistenti in pedinamenti, minacce di morte e danneggiamenti di veicoli. In particolare, le parti offese hanno raccontato ai militari dei continui atti persecutori commessi dall’indagato, senza alcun motivo apparente che con il passare del tempo sono progressivamente aumentati, generando in entrambi un grave e perdurante stato di ansia e paura, tali da modificare il loro stile di vita quotidiano. L’ultimo episodio si sarebbe verificato lo scorso 23 dicembre, quando le vittime hanno denunciato, mentre erano all’interno della loro abitazione, di aver subito da parte del 49enne reiterate minacce di morte verbali, prima tramite video-citofono e poi attraverso la porta sul pianerottolo dell’abitazione. Prima di allontanarsi, il 49enne avrebbe anche danneggiato le loro auto. Al termine delle indagini, i carabinieri hanno fatto scattare nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, rispettando una distanza di almeno 500 metri, oltre al divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo.(Rer)