Ponte Stretto: Germanà (Lega), 2024 anno avvio cantieri, non c'è più spazio per i no

- Il 2024 sarà "ricordato come l'anno dell'avvio dei cantieri". Lo scrive in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a palazzo Madama. "Continuare a parlare di Ponte sì - Ponte no ormai non ha davvero alcun senso. A pochi mesi dalla riapertura dei cantieri di questa infrastruttura, dopo un blocco ultradecennale imposto dai nemici del Mezzogiorno, oggi non c'è più spazio per i no Ponte: appartengono a un'altra epoca, sono anacronistici e in netto contrasto con la storia, con lo sviluppo e con il futuro del nostro Paese. Sono gli unici a non aver compreso che il dibattito è ormai privo di senso grazie a una legge approvata a maggioranza dal Parlamento e firmata dal presidente Mattarella. Il collegamento stabile tra la Sicilia e l'Europa - sottolinea - si farà. Adesso, è necessario preparare i territori, i lavoratori, i commercianti e gli imprenditori a cogliere questa grande opportunità. Nella storia della nostra Repubblica non ci sono precedenti come il momento attuale, con finanziamenti così cospicui per l'intero Sud. Mettiamo da parte le inutili e pretestuose polemiche di una minoranza talmente inconsistente numericamente che a Messina non è riuscita a eleggere neanche un consigliere comunale, e remiamo tutti insieme verso un'unica direzione: la rinascita del nostro territorio", conclude Germanà. (Com)