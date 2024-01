Violenza donne: Bertoldi (Fd'I), disposto a lavorare per arginare questi episodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In qualità di "consigliere economico della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, mi rendo disponibile ad approfondire tutti gli aspetti legati all'inaccettabile violenza nei confronti delle donne, per cercare di arginare il più possibile episodi che, come ha ben detto l'arcivescovo Lauro Tisi, producono una ferita nella nostra terra e le cui avvisaglie non vanno mai sottovalutate". Lo ha detto il deputato trentino di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi. "Sgomento e dolore per la barbara uccisione di Ester Palmieri da parte di suo marito, che ha così privato i loro tre bambini della loro madre. La vittima, come le cronache ed i suoi conoscenti descrivono, era una persona sensibile, un'appassionata lavoratrice ed era impegnata nel campo socio-sanitario per portare benessere al prossimo, un po' come l'imprenditrice agricola etiope Agitu Gudeta uccisa nel 2020, sempre in Trentino. Le rendo, perciò, omaggio, lontano dall'odierna divisiva manifestazione organizzata dalla sinistra a Trento", ha concluso de Bertoldi. (Rin)