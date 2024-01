Taiwan: Lai, determinato a tutelare l’isola da “minacce e intimidazioni dalla Cina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo eletto presidente di Taiwan, Lai Ching-te, si è detto “determinato a salvaguardare l’isola dalle continue intimidazioni e minacce dalla Cina”. L’esponente del Partito progressista democratico (Dpp) si è così espresso nella conferenza stampa tenuta al termine delle elezioni presidenziali disputate oggi sull’isola. “Mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan è una responsabilità importante”, ha dichiarato Lai, precisando che il suo governo ricorrerà al dialogo con la Cina. “Voglio ringraziare il popolo taiwanese per aver scritto un nuovo capitolo nella nostra democrazia. Abbiamo dimostrato al mondo quanto abbiamo a cuore la nostra democrazia. Questo è il nostro impegno incrollabile”, ha dichiarato. "Taiwan ha ottenuto una vittoria per la comunità delle democrazie", ha concluso. Con il 99 per cento dei voti scrutinati, Lai ha incassato il 40,1 per cento dei voti contro il 33 per cento registrato da Hou Yu-ih, candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) e considerato più propenso al dialogo con Pechino. Ko Wen-je, candidato del Partito popolare (Tpp, di stampo centrista), si attesta al 26 per cento. Dal quartier generale della sua campagna elettorale, Hou si è congratulato con Lai per la vittoria esprimendo "rammarico" per non essere stato in grado di interrompere la striscia di otto anni di governo del Dpp. Stando ai dati della stampa locale, l’affluenza alle urne è stata di circa il 70,6 per cento degli aventi diritto (pari a 19,5 milioni) contro quella del 74,9 per cento registrata nelle elezioni del 2020. Le operazioni di voto si sono svolte dalle 8 alle 16 (dall’una alle nove del mattino in Italia) nei 17.795 seggi aperti in tutta l’isola.(Res)