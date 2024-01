Taiwan: Centinaio (Lega), congratulazioni a Lai, voto per democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la sua partecipazione e l'esito del voto, il popolo di Taiwan ha confermato la propria volontà di salvaguardare la libertà e le istituzioni democratiche. Nel far giungere le mie congratulazioni al presidente Lai Ching-te e alla vicepresidente Hsiao Bi-khim, mi auguro che l'arcipelago continui a essere ancora a lungo un positivo esempio di pace, democrazia e prosperità". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, che lo scorso giugno si era recato in visita sull'isola come componente dell'Intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Taiwan. "Desidero ringraziare la presidente uscente Tsai Ing-wen per l'equilibrio con il quale ha ricoperto il suo incarico, anche in momenti molto difficili, oltre che per la cortesia che ha riservato a me e alla senatrice Elena Murelli, nel riceverci durante la nostra visita. Sono certo che la nuova classe dirigente continuerà a lavorare alla ricerca di quella stabilità, che tanto sta a cuore ai cittadini taiwanesi - prosegue Centinaio -. L'Italia e l'Occidente dovranno tenere sempre alta l'attenzione su quanto accade nello Stretto di Taiwan. In gioco non ci sono solo interessi finanziari e l'approvvigionamento di semiconduttori, ma soprattutto l'equilibrio geopolitico in un'area strategica come il Sud-Est asiatico e la difesa di valori per noi fondamentali come la libertà e la democrazia. Per questo, non possiamo lasciare sola Taiwan nella tutela delle proprie prerogative politiche ed economiche". (Com)