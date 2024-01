Fisco: Fratoianni (Avs), serve patrimoniale su grandi ricchezze contro diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più sei ricco e meno tasse paghi. Non avevamo dubbi e ora a dimostrarlo è uno studio congiunto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dell'Università della Bicocca di Milano. In Italia l'1 per cento più ricco paga in proporzione meno tasse del restante 99 per cento". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "In sostanza, il nostro Paese - prosegue il leader di Si - lo portano avanti lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati. A vantaggio di chi vive di rendite finanziarie e immobiliari. Una vera e propria vergogna, di cui noi siamo consapevoli da tempo ed è per questo che diciamo che serve una patrimoniale sulle grandi ricchezze per abbassare tasse e dare più servizi a chi lavora e ha stipendi bassi e per chi non lavora proprio. Quando la destra dice di no, gli italiani devono sapere - conclude Fratoianni - che protegge l'1 per cento dei ricchissimi". (Rin)