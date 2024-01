Roma: vendevano bevande in bottiglie di vetro prima del derby di Coppa Italia, 2 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno venduto bevande in bottiglie di vetro prima del derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio, e per questo sono stati denunciati. È successo in piazza Mancini a Roma, poco prima dell'incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico dello scorso mercoledì. Gli agenti della divisione amministrativa della questura di Roma hanno sorpreso il titolare e il commesso di un negozio di alimentari della zona mentre vendevano due bottiglie di birra in vetro, in violazione dell'ordinanza prefettizia che vietava proprio la vendita di bevande in tali contenitori tre ore prima dell'inizio della partita. Per questo, i due sono stati denunciati in concorso tra loro all'autorità giudiziaria. (Rer)