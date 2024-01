Agroalimentare: Borzì (Acli Roma), auguri a Fabio Ciconte, nuovo presidente Consiglio cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri e congratulazioni al nuovo presidente del Consiglio del Cibo di Roma, Fabio Ciconte. "Il tema della food policy è di centrale importanza per contribuire a costruire una città equa e sostenibile". Lo dichiara in una nota la presidente delle Acli di Roma e provincia, Lidia Borzì. "Il consiglio del cibo - aggiunge Borzì - è frutto di un percorso nato da lontano che, con l'elezione del presidente alla quale eravamo presenti, ha vissuto un momento di importante partecipazione attiva. Come Acli di Roma facciamo parte di questo viaggio co-coordinando il tavolo "contrasto allo spreco e alla povertà alimentari" e partecipando al dibattito sull'importanza del recupero delle eccedenze e del contrasto agli sprechi forti dell'esperienza della buona pratica 'Il cibo che serve'. A Fabio Ciconte va il nostro in bocca al lupo, assicurando a lui e a tutto il suo team, la nostra massima disponibilità a continuare la collaborazione avviata", conclude Borzì. (Com)