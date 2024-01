Argentina-Cina: ministra Esteri Mondino riceve ambasciatore a Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'insediamento di Javier Milei alla guida dell'Argentina la relazione bilaterale ha vissuto alcuni momenti di tensione. Già in campagna elettorale, il presidente argentino non aveva risparmiato dure critiche al governo cinese, espressione di un modello politico ritenuto agli antipodi di quello che Buenos Aires intende sviluppare. Frizioni erano state registrate anche a seguito di dichiarazioni rese da esponenti vicini al governo, se non della stessa Mondino, che ritraevano un possibile avvicinamento a Taiwan. Molto si è inoltre detto dell'intenzione di Buenos Aires di recidere il contratto di swap monetario che il precedente governo di Alberto Fernandez aveva stretto con la Cina per poter pagare rate in scadenza con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Uno strumento che rimane però ancora vigente, al pari della partecipazione dell'Argentina nel progetto della Nuova via della seta. (Abu)