Ucraina: ambasciata russa a Londra, accordi con Regno Unito non cambieranno esito conflitto

- L'Ucraina, nonostante gli accordi militari con il Regno Unito, non riuscirà a evitare "l'esito catastrofico" del conflitto in corso. Questo il commento dell'ambasciata russa a Londra, ripreso dall'agenzia "Ria Novosti", il giorno dopo la sigla dell'intesa di cooperazione ucraino-britannica in materia di sicurezza. “Londra continua a vedere" l'Ucraina come "uno strumento geopolitico rivolto contro la Russia”, spiega la missione diplomatica. “Questa volta Rishi Sunak ha promesso di stanziare ancora più fondi per l’acquisto di armi letali, compresi missili a lungo raggio e droni d’attacco. Queste forniture non cambieranno l’equilibrio generale delle forze e l’esito catastrofico del conflitto per l’Ucraina. Ma contribuiranno al prolungamento e all'intensificazione delle ostilità", il che significa che "porteranno a nuove vittime", ha aggiunto l'ambasciata russa. (Rum)