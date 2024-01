Legge Bilancio; Osnato (Fd'I), suoi effetti spingono la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le previsioni ci confortano. Per il 2024, la stima dei principali indicatori di contabilità nazionale segnala una crescita profonda, reale, fondata sul rilancio del potere d'acquisto. È finita l'epoca di un fisco avverso allo sviluppo: cittadini e imprese tornano protagonisti". Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico del partito, commentando la ricerca di Confesercenti-Cer sugli effetti della legge di Bilancio per l'anno corrente: una crescita dei consumi di 10,9 miliardi, di cui 5,6 attribuibile ai provvedimenti del governo, e un Prodotto interno lordo a +0,9 per cento sul 2023. "La spesa delle famiglie si riporterà ai livelli antecedenti la crisi finanziaria globale: un risultato straordinario, trainato dal taglio del cuneo e dalla riduzione del prelievo Irpef. Il calo della pressione fiscale di ben mezzo punto, con un gettito che aumenta ma meno del Pil, ci riempie d'orgoglio - continua l'esponente di Fd'I -. Confesercenti ci chiede di proseguire su riduzione del costo del lavoro e riforma fiscale: non c'è dubbio che raccoglieremo la sfida. I numeri lo dimostrano: questo governo ha la capacità tecnica, la visione politica e la coesione parlamentare necessarie per produrre un'allocazione efficiente delle risorse. Il denaro dei contribuenti, dopo i disastri di Partito democratico e Movimento cinque stelle, non è mai stato così al sicuro". (Rin)