FI: Barelli, pronti e ottimisti per prossimi appuntamenti elettorali

21 luglio 2021

- "Venezia è una città meravigliosa con un buon governo. Siamo sostenitori di questa amministrazione e riteniamo giusto confermare Michele Zuin come coordinatore di Forza Italia di Venezia. Solo nella giornata di oggi si svolgono oltre 25 congressi provinciali in Italia, siamo l'unico partito impegnato a creare le basi formali, sostanziali e politiche per organizzare un Congresso nazionale il 23-24 febbraio". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tgr Veneto. "Questo è un momento delicato e interessante, anche se pieno di tristezza per la mancanza del presidente Berlusconi - ha aggiunto il parlamentare -. Siamo pronti e ottimisti per i prossimi momenti elettorali, convinti di avere un ruolo importante nel governo del Paese e di ottenere ottimi risultati per il bene dei cittadini italiani e del popolo moderato che sempre più si identifica con Forza Italia".(Rin)