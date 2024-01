Sud: Iannone (Fd'I), famiglia De Luca tra bugie e scampagnate contro Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia De Luca passa il tempo "tra bugie e scampagnate. Crociate personali pagate dai cittadini al posto di governare". Lo ha detto il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. "De Luca senior è un disco rotto che ripete bugie sperando che diventino verità. Non gli crede più nessuno perché il suo problema non è di risorse ma di capacità con un fallimento certificato in sanità, trasposti pubblici, sviluppo economico, promozione del territorio e mancanza di investimenti in cultura. De Luca junior gli fa eco dalle scampagnate insieme a personale del comitato elettorale di famiglia indegnamente piazzati a guida di istituzioni come le Asi - ha aggiunto -. La scampagnata del giorno è all’aeroporto di Salerno dove non dovrebbero avere neanche il coraggio di mettere piedi per aprire bocca. Dopo 27 inaugurazioni senza conseguenze dovrebbero solo chiedere scusa degli anni persi e invece vanno a fare le pulci a Fitto che fa il ministro da un solo anno. La verità è che padre e figlio hanno capito che è finito il tempo in cui il governo finanziava il loro vuoto giro d’incarichi e le relative gravidanze isteriche progettuali. La Zes unica è la vera rivoluzione per il sud, parole e musica del governatore De Luca prima che il governo Meloni la facesse davvero", ha concluso. (Rin)