Rho (MI): furto da 2500 euro in fiera durante "Milano home”, arrestato 62enne

- Un 62enne peruviano è stato arrestato , nel tardo pomeriggio dell'11 gennaio, in flagranza di furto dai Carabinieri della sezione radiomobile a Rho (MI). All'interno di un padiglione del centro espositivo della fiera, dove è in corso la rassegna fieristica " Milano home”, il 62enne ha asportato una borsa di lusso contenente un portafogli ed un paio di occhiali di due brand affermati, per un valore complessivo di euro 2.500 euro. La reazione e la prontezza della vittima, una 59enne italiana, nel dare l’allarme e segnalare l’uomo in fuga, ha consentito al personale addetto alla vigilanza di bloccare il ladro fino all'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri immediatamente intervenuta, che procedeva all'arresto. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L’arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rho, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella tarda mattinata di ieri presso il tribunale di Milano, con la conseguente misura dell’obbligo di firma. (Com)