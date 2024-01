Roma: Cangemi (Lega Lazio), sopralluogo a Canale Monterano, vicinanza a tutta la comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, della Lega, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel Comune di Canale Monterano, vicino Roma, accompagnato dal sindaco Alessandro Bettarelli e dal vice sindaco Fabrizio Lavini. "Sono vicino a tutta la comunità di Canale Monterano per il crollo che ha interessato la palazzina del centro storico - afferma Cangemi in una nota -. Grazie all'impegno e al lavoro dei soccorritori, tre persone sono state estratte vive, e a loro volgo un pensiero particolare per la tragedia che hanno vissuto. La macchina dei soccorsi è stata tempestiva, mi hanno raccontato stamane alcuni protagonisti di questa assurda tragedia, tra i quali il ragazzo diciottenne estratto vivo, che ho avuto il piacere di incontrare, e ringrazio per questo tutti gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e della Protezione civile che anche in questa circostanza si sono esposti in prima linea portando aiuti e assistenza. Seguiremo l'evolversi della situazione garantendo, per quanto di nostra competenza, il sostegno necessario", conclude Cangemi. (Com)