Regionali: Lupi, centrodestra si presenterà compatto

22 luglio 2021

- "Il dibattito in coalizione è non solo normale, ma utile. Come sempre il centrodestra alla fine si presenterà unito e compatto alle prossime Regionali. Garantiremo il buongoverno sia confermando gli uscenti su cui c’è unità, sia ascoltando i territori per individuare il candidato migliore, come nel caso della Sardegna con Truzzu". E' quanto dichiara il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)