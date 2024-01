Parabiago (Mi): manomessa cabina telefonica in via Mameli, arrestato 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne è stato arrestato ieri pomeriggio, a Parabiago (Mi), dai Carabinieri della stazione che hanno colto l'uomo in flagranza di reato per cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Alle ore 13:30 circa, i Carabinieri soprendono in via Mameli il 50enne mentre maneggiava furtivamente una cabina centralina di un sistema di telecomunicazioni, con la portiera aperta ed alcuni fili collegati a linee telefoniche di una borchia con una batteria esterna e a un telefono cordless. L’ intervento di personale della società di telecomunicazioni ha riscontrato la manomissione ed arbitrari collegamenti ad una specifica linea telefonica in uso ad un vicino istituto di credito. Le apparecchiature rinvenute sono state sequestrate. (Com)