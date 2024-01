Ue: ministro interno Austria favorevole a veto su ingresso Romania e Bulgaria in Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno dell'Austria, Gerhard Karner, ha auspicato che rimanga il veto sull'allargamento dell'area Schengen a Romania e Bulgaria. In un'intervista al quotidiano austriaco "Die Presse", il ministro ha osservato come l'ingresso dei due Paesi nell'area di libera circolazione sarebbe un errore "nella fase odierna" e sarebbe necessario mantenere il controllo delle frontiere. Secondo Karner, l'allargamento di Schengen non dipende soltanto da Romania e Bulgaria, perchè "l’intero sistema migratorio è allo sbando". Il rappresentante austriaco ritiene che sia necessario "un sistema funzionante a livello europeo, e ciò può avvenire solo se le frontiere esterne sono protette. Anche questa è una parte fondamentale del nuovo pacchetto su migrazione e asilo su cui l’Ue ha raggiunto un accordo e che ora dovrebbe essere messo in atto. Solo allora potrà esserci piena libertà di movimento nell’Ue". Al contempo, a detta di Karner, l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'area Schengen a livello di trasporto aereo e marittimo rappresenta un passo avanti e un eventuale progresso dovrebbe continuare gradualmente. Non è in ogni caso compito dell'Austria stabilire un calendario o creare regole. "È compito della Commissione garantire che l'intero sistema funzioni", ha osservato il ministro. (Geb)