Turchia: neutralizzati 23 combattenti del Pkk nel nord dell'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 23 il numero dei combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) "neutralizzati" nel nord dell'Iraq nei bombardamenti della Turchia sulle loro postazioni, dopo l'uccisione di nove militari turchi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa nazionale turco su X (ex Twitter). Le autorità turche usano il termine "neutralizzare" per definire i miliziani che si sono arresi, uccisi o catturati. La Turchia ha lanciato l'operazione Claw-Lock nell'aprile 2022 per prendere di mira i nascondigli del Pkk, considerata un'organizzazione terroristica da Ankara, nelle regioni settentrionali di Metina, Zap e Avasin-Basyan, vicino al confine turco. (Tua)