Francia-Ucraina: ministro Esteri Sejourné a Kiev, nostro sostegno è a lungo termine

- La Francia sosterrà l’Ucraina a lungo termine. Lo ha detto il nuovo ministro degli Esteri francese, Stéphane Sejourné, all’arrivo oggi a Kiev. “Sono qui per dire che la Francia sosterrà l’Ucraina nel lungo periodo, da un punto di vista economico, militare e umanitario”, ha spiegato Sejourne all’emittente “Bfmtv”. Si tratta della prima visita all’estero per il nuovo capo della diplomazia francese, che ha ricevuto l’incarico giovedì. Sejourné incontrerà in giornata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Frp)