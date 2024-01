Taiwan: chiusi seggi elettorali, iniziato il conteggio dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato a Taiwan lo scrutinio dei voti per le elezioni presidenziali e legislative, dopo la chiusura dei 17.795 seggi aperti in tutta l’isola. I risultati sono attesi in serata. A depositare le candidature per le elezioni presidenziali sono state tre forze politiche: il Partito progressista democratico (Dpp), al governo dell’isola dal 2016; la principale forza all’opposizione, il Kuomintang (Kmt), e il Partito popolare (Tpp). Il candidato scelto dal Dpp è l’attuale vicepresidente dell’isola, Lai Ching-te, affiancato nella corsa elettorale dall’ex inviata a Washington, Hsiao Bi-khim, candidata alla vicepresidenza. Il Kuomintang ha invece scelto di schierare Hou Yu-ih, eletto sindaco di Nuova Taipei nel 2018 e affiancato da Jaw Shau-kong. L’ultimo ticket è quello composto da Ko Wen-je, ex sindaco di Taipei, e Wu Hsin-ying, candidati del Tpp. Il nuovo presidente, cui basta una maggioranza semplice per vincere, entrerà in carica il 20 maggio per quattro anni e può esercitare un massimo di due mandati consecutivi. È comandante in capo delle forze armate e nomina il primo ministro. Per le elezioni legislative, ogni elettore ha compilato due schede, una per il candidato del proprio distretto locale e l'altra per un partito. Il totale dei seggi da assegnare in parlamento è di 113 e la soglia di sbarramento è del 5 per cento.(Res)