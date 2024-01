Roma: ristruttura negozio e abbandona rifiuti in strada all'Esquilino, sanzionato 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava gettando in strada i rifiuti provenienti dai lavori di ristrutturazione di un'attività commerciale nel quartiere Esquilino di Roma, e per questo è stato sanzionato. Gli agenti del Nucleo ambiente e decoro della polizia locale hanno disposto una multa di oltre 300 euro a carico di un operaio di 21 anni, di nazionalità straniera, oltre all'obbligo di recupero del materiale abbandonato per il successivo e corretto smaltimento. In particolare, il giovane è stato sanzionato per aver lasciato bidoni di vernice e materiali ingombranti all'esterno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, non rispettando le norme per il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione edile. (Rer)