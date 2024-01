Roma: Gasparri (FI), grande successo per iniziativa "Forza Italia ascolta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di "Forza Italia Ascolta" a Roma, promossa dal senatore Maurizio Gasparri, Coordinatore romano del partito, in vista del congresso che si terrà il 21 gennaio, dove si proporrà anche come nuova Coordinatrice romana del partito, l'assessore regionale, Luisa Regimenti, è stata "un grande successo". È quanto si legge in una nota del senatore di Forza Italia e coordinatore romano del partito, Maurizio Gasparri. All'iniziativa Forza Italia Ascolta - prosegue la nota - hanno partecipato oltre trenta rappresentanti di realtà istituzionali, universitarie, imprenditoriali e sindacali della Capitale. Sono intervenuti tra gli altri i Rettori dei principali atenei, i rappresentanti dei principali sindacati, delle associazioni di categoria, del mondo produttivo ed agricolo, il Prefetto. Ciascuno ha potuto esporre le proprie proposte per la Capitale. "Sono molto soddisfatto perché tutti hanno riconosciuto l'originalità di questa iniziativa", afferma il senatore Gasparri. "È stata un'occasione unica - aggiunge - per ascoltare le realtà romane, con un percorso a 360 gradi. Particolarmente suggestiva é stata la testimonianza di Don Coluccia che nelle periferie romane opera quotidianamente contro la criminalità, lo spaccio e l'emarginazione. Ma ogni singolo intervento dei vari responsabili territoriali ci ha offerto proposte e suggerimenti importanti. La politica si deve aprire, deve ascoltare e deve trarre dal territorio una nuova spinta propulsiva per i propri programmi. Ringrazio quindi tutti gli intervenuti per i loro contributi preziosi. Tutto quello che è stato detto sarà utile per il Congresso romano, ma anche per le prossime iniziative nazionali, dato che Roma svolge un ruolo essenziale all'interno della nostra Nazione", conclude. (Com)