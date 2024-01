Polonia: premier Tusk, governo non assumerà mai una posizione contro l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia non assumerà mai posizione contro l'Ucraina. Lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk, in un'intervista all'emittente "Tvn24". Il premier ha rilevato come il precedente esecutivo, guidato dal partito Diritto e giustizia (PiS), abbia fatto leva su sentimenti anti-ucraini negli ultimi mesi della campagna elettorale. Tusk si è impegnato a impedire una dinamica del genere nel suo gabinetto. "Perché quando si tratta della guerra e del nostro impegno, così come quello dell'intero occidente, nei confronti dell'Ucraina, non ci possono essere dubbi. Nella guerra con la Russia, l'Ucraina ha bisogno del nostro aiuto e di quello del mondo intero.”, ha spiegato Tusk. "L'Europa deve rispondere a questa sfida e investire più denaro per acquistare armi e aumentare le proprie capacità di difesa. Non possiamo far finta che non stia accadendo nulla. Non ci possono essere esitazioni su una questione come armare e sostenere l'Ucraina nella guerra. Per me questo è un fatto innegabile", ha aggiunto il premier polacco. (Vap)