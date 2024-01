Clima: Confagricoltura, prioritaria revisione normativa su gestione rischi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dell'impatto del cambiamento climatico, la riforma della normativa sulla gestione dei rischi in agricoltura costituisce il secondo obiettivo irrinunciabile, puntando sulla maggiore diffusione delle coperture assicurative, sulla riduzione dei costi per gli agricoltori e sulla semplificazione delle procedure. In una situazione segnata da eventi climatici estremi sempre più ricorrenti - prosegue Confagricoltura - l'efficacia dei sistemi nazionali di gestione del rischio costituirà un fattore di divario competitivo tra le imprese agricole in ambito europeo. A questo riguardo, può essere interessante segnalare che, in Francia, la legislazione sulle calamità naturali in agricoltura è stata rivista all'inizio dello scorso anno con una dotazione di fondi pubblici di circa 680 milioni di euro. In Spagna è stato deciso per quest'anno uno stanziamento a carico dello Stato di 285 milioni di euro per ridurre il costo delle assicurazioni. Nei confronti del 2023, l'aumento è di dieci punti percentuali. (Rin)