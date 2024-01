Moldova-Romania: presidente Sandu in visita a Timisoara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, si trova in visita nella città romena di Timisoara. Come riferisce l'agenzia "Moldpres", Sandu ha evidenziato il ruolo di Timisoara a livello storico e culturale per la Romania. La città è stata capitale europea della Cultura nel 2023 insieme a Eleusi, in Grecia. Sandu ha fatto riferimento ai vantaggi di essere uno Stato membro dell'Ue: ''Timisoara, che ha beneficiato dell'adesione della Romania all'Unione Europea, è un buon esempio di ciò che l'Europa rappresenta: libertà e benessere, posti di lavoro dignitosi, infrastrutture moderne e una ricca vita culturale". "Ciò che vediamo a Timisoara, ciò che vediamo nelle città europee, vale anche per la Moldova", ha osservato Sandu. (Rob)