Trasporto aereo: Turkish Airlines, dal primo aprile volo giornaliero Bari-Istanbul

- Dal prossimo primo aprile, con l’inizio della summer 2024, la Turkish Airlines opererà il proprio volo tra Bari e Istanbul con frequenza giornaliera, passando dalle attuali 5 alle previste 7 frequenze settimanali. Questi voli aggiuntivi miglioreranno sensibilmente la connettività da e per la Puglia con il network globale coperto dal vettore turco. Turkish Airlines, infatti, con oltre 500 voli giornalieri, 287 destinazioni su 126 Paesi, è il primo vettore al mondo per numero di Paesi raggiunti. Lo riferisce un comunicato stampa. (segue) (Com)