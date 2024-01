Roma: controlli alla stazione Termini, 308 persone identificate, 8 arresti e 9 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Identificate 308 persone, per un totale di otto arresti e nove denunce. Questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell’area della stazione Termini della Capitale e lungo le vie adiacenti. Nel corso delle attività, inoltre, sono state eseguite verifiche su 140 veicoli e 20 attività commerciali e strutture ricettive. Nello specifico, i militari di Piazza Dante hanno arrestato due tunisini sorpresi, in via Giovanni Giolitti, a spacciare alcune dosi di crack a due giovani. Due algerini sono stati sorpresi invece in via Principe Amedeo mentre si disfacevano di un coltello appena dopo aver tentato di rubare l’autoradio e un paio di occhiali da vista da un’auto in sosta. Scoperti dalla proprietaria del veicolo, i due l’hanno colpita al volto e l’hanno minacciata di morte. I carabinieri hanno anche accertato che i due, poco prima, avevano minacciato con il coltello una commerciante, dipendente di un ingrosso di carni all’interno del mercato “Esquilino”, per ottenere l’incasso, non riuscendoci per l’intervento di più commercianti con cui avevano una colluttazione prima di darsi alla fuga. (segue) (Rer)