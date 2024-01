Roma: controlli alla stazione Termini, 308 persone identificate, 8 arresti e 9 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri dello Scalo Termini hanno arrestato tre sudamericane, una peruviana e due cubane, notate dall’addetto alla sicurezza di un negozio all’interno della galleria Forum Termini mentre tentavano di asportare capi di abbigliamento. I militari le hanno trovate in possesso di merce, per un valore di 750 euro, occultata all’interno di una borsa schermata, idonea ad eludere i controlli antitaccheggio. Nelle ultime ore invece, i militari hanno anche sottoposto a fermo un 44enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, per aver palpeggiato nelle parti intime una turista, 34enne del Madagascar, all’interno della stazione ferroviaria Termini. I carabinieri hanno poi denunciato un 64enne trovato, in via Turati, in possesso di un coltello, altre 7 persone per inosservanza del Dacur (il cosiddetto Daspo Urbano), emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. (segue) (Rer)