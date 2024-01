Roma: controlli alla stazione Termini, 308 persone identificate, 8 arresti e 9 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denunciato, inoltre, un uomo dell'Afghanistan, titolare di un negozio di telefonia in via La Marmora, trovato in possesso di 46 paia di cuffie wireless risultate false. Nel corso dei controlli all’interno delle attività commerciali, i carabinieri hanno sanzionato, per complessivi 4 mila euro, i titolari di due attività di vendita kebab in via Daniele Manin, uno per la mancata attuazione delle procedure Haccp e l’altro per carenze igienico sanitaria. I militari hanno anche sanzionato 10 persone per divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dall’area e sanzione amministrativa di 100 euro. (Rer)