Mar Rosso: ministro Difesa britannico, Iran deve fare pressione su Houthi per fermare attacchi

22 luglio 2021

- L'Iran deve fare pressione sui ribelli Houthi in Yemen per fermare gli attacchi nel Mar Rosso. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, in un'intervista al quotidiano "The Telegraph", spiegando che la comunità internazionale “sta esaurendo la pazienza” per la situazione nel Mar Rosso. Il limite "è stato veramente superato”, ha affermato Shapps. L'Iran, secondo il ministro, deve spingere i suoi alleati, dagli Houthi in Yemen a Hezbollah in Libano, a fermare le ostilità nelle varie aree del Medio Oriente. In merito alle operazioni lanciate con gli Usa contro gli Houthi, Shapps ha spiegato che il Regno Unito sta agendo "per legittima difesa" a causa dell’attacco alla nave Hms Diamond. "L’Iran ha un ruolo importante da svolgere in questo contesto e deve capire che deve essere più chiaro con i suoi numerosi alleati nella regione, che non può derivarne nulla di buono e che tutti perderanno se continuano su questa strada", ha aggiunto. (Rel)