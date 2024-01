Sport: Berruto (Pd), Abodi dica se e quando emanerà decreto su mansioni lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul decreto che elenca tutte le ulteriori mansioni riguardanti i lavori sportivo "ho depositato un'interrogazione rivolta al ministro per lo Sport, Andrea Abodi, invitandolo a precisare se e in che tempi intende emanarlo". Lo ha detto il deputato e responsabile nazionale Sport del Pd, Mauro Berruto. "Senza il decreto restano tagliate fuori dall'inquadramento agevolato tutte le figure da sempre presenti in ogni associazione e società sportiva e indispensabili per il corretto svolgimento delle discipline sportive. In assenza del provvedimento - ha spiegato - si vanifica l'articolo 25 del Dlgs 36/2021, il quale prevede che il ministro dello Sport, sentito il ministro del Lavoro, approvi con decreto l'elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. E' paradossale che i regolamenti delle federazioni sportive impongano la presenza di ruoli tecnici e operativi e che una norma disponga la riconducibilità di tali ruoli al lavoro sportivo agevolato (introdotto dalla riforma dello Sport), ma che non sia possibile inquadrare le persone preposte a tali mansioni poiché manca ancora il decreto a quasi sette mesi dall’entrata in vigore della riforma", ha concluso. (Rin)