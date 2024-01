Nucleare: Calenda, sindaco illuminato ospita Deposito rifiuti radioattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Questa è davvero una buona notizia. Finalmente anche in Italia un sindaco illuminato comprende che ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi è una scelta sicura e rappresenta un’opportunità per il lavoro e le compensazioni che ne deriveranno. Complimenti. Ps. Non si capisce invece a che titolo o con quale competenza tecnica o giuridica l’arcidiocesi di Vercelli abbia deciso di opporsi". Lo scrive su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito alla decisione del sindaco di Trino, nel vercellese, di autocandidare il proprio Comune per ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. (Rin)