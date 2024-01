Roma: Si, bando assegnazione terre lotto Valle dell'Aniene sia ritirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando di Roma Capitale che assegna ad aziende private alcuni lotti agricoli, tra cui quello della Valle dell'Aniene, sia ritirato. È quanto si legge in una nota di Sinistra italiana Roma. "Ci uniamo alla preoccupazione delle tante realtà sociali che in questi anni hanno lavorato, costruito reti e progetti, difeso la riserva naturale della Valle dell'Aniene rispetto al bando di Roma Capitale che assegna alcuni lotti agricoli ad aziende private. L'area in oggetto - prosegue la nota - è una area quotidianamente attraversata dalla popolazione per attività sportive, ludiche e sociali oltre ad essere una zona interessata dalle esondazioni del fiume Aniene. Tale scelta rischia di rendere inapplicabile qualsiasi progetto presentato e di precludere al pubblico utilizzo un'area verde fondamentale per migliaia di cittadini. Riteniamo pertanto necessario, cosi come già avvenuto per il lotto di Tor Bella Monaca, un passo indietro e quindi di non procedere. Per questo - conclude la nota - domenica mattina saremo presenti alla mobilitazione indetta dalle realtà sociali della Valle dell'Aniene, su tutte l'associazione Insieme per l'Aniene e il Cs La Torre". (Com)