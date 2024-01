Ex Ilva: Orlando (Pd), recuperare tempo perso, subito un controllo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi mesi si è ingarbugliata ancora di più una vicenda che era già molto intricata. Si è perso troppo tempo, si sono inseguiti per troppo tempo gli indiani, la multinazionale ArcelorMittal. Ora quel tempo va recuperato. Subito un controllo pubblico e subito un lavoro per individuare dei partner industriali che consentano di rilanciare l'azienda. Non possiamo permetterci di perdere l'acciaio, non possiamo permetterci di perdere una realtà produttiva essenziale come l'ex Ilva". Lo ha detto il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in un video sui social. (Rin)