Regno Unito: segretario privato, morte regina Elisabetta avvenne nel sonno e fu "molto serena"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina Elisabetta II "è morta nel sonno" e ha avuto un decesso "molto sereno". Questo quanto emerge da una nota del segretario privato della defunta monarca britannica, Edward Young, scritta negli ultimi momenti di vita di Elisabetta al castello di Balmoral, in Scozia. La regina morì l'8 settembre 2022, all'età di 96 anni. Nella nota, riportata dal "Daily Mail", il segretario scrisse: "Molto tranquilla. Nel sonno. È scivolata via. Vecchiaia. Non si sarebbe accorta di nulla. Nessun dolore". Il documento - ora conservato negli Archivi reali britannici - è citato anche in una nuova biografia su re Carlo, intitolata "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" e scritta da Robert Hardman. Nel volume si rivela come la regina morì all'improvviso, e come Carlo si precipitò a Balmoral in elicottero, documentandosi durante il viaggio riguardo i piani per gli eventi successivi alla morte della madre, la cosiddetta "operazione London Bridge". L'attuale re e la moglie Camilla trascorsero un'ora in privato con Elisabetta prima che morisse, secondo la biografia, pubblicata con il "Daily Mail". (Rel)