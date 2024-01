© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul duello televisivo con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "non c’è ancora nessuna novità. In questo momento sono impegnata a girare per i territori". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite ad “Agorà weekend”, su Rai3. (Rin)