Sassari: Polizia, maltratta figlio disabile, arrestato il padre

- Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Sassari, a seguito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, effettuata con l'ausilio di intercettazioni ambientali audio e video nell'abitazione, ha arrestato in flagranza differita un uomo residente nell'hinterland sassarese per maltrattamenti fisici e psicologici sul figlio disabile di 11 anni: schiaffi, cinghiate, insulti, ingiurie e minacce di morte. L'arrestato è stato associato presso la locale Casa circondariale, in attesa dell'udienza di convalida e il bambino, su disposizione del tribunale per i minorenni di Sassari, è stato collocato in una struttura protetta specializzata. (Rin)