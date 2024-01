© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo sta consapevolmente smantellando la sanità. Siamo oggi qui in Abruzzo per ascoltare gli operatori della sanità. La risposta è sbloccare le assunzioni, abbiamo chiesto di mettere 600 milioni di euro sulla non autosufficienza. Noi le proposte concrete le abbiamo”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di “Agorà weekend”, su Rai3.(Rin)