Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e il sottosegretario alla Presidenza con deleghe a Sport e Giovani, Lara Magoni, intervengono alla XXXI cerimonia di consegna delle borse di studio A.R.M.R. (Fondazione Internazionale Onlus Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare) e al conferimento del premio A.R.M.R. 2024.Centro Congressi, viale Papa Giovanni XXIII, 106 Bergamo (ore 10)VARIEIncontro-confronto “Il futuro di Milano tra continuità e innovazione. Idee per un nuovo progetto di città” organizzato dall'Associazione Democratici per Milano, in collaborazione con il PD del Municipio 1. Intervengono, tra gli altri, Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato; Silvia Roggiani, Segretaria Regionale PD Lombardia; Alessandro Capelli Segretario PD Milano Metropolitano.Cam Garibaldi, Corso Garibaldi, 27 (ore 9:30)Congresso regionale di Azione. Partecipano i parlamentari Matteo Richetti, Mariastella Gelmini, Giulia Pastorella, Fabrizio Benzoni, Giusy Versace, Marco Lombardo, Elena Bonetti, e il Consigliere regionale Massimo Vizzardi. Essendo stata presentata una candidatura unitaria, viene eletto nuovo segretario regionale di Azione Fabrizio Benzoni.Cam Garibaldi, Corso Garibaldi, 27 (ore 14:30)Presentazione del libro "Mio figlio. L'amore che non ho fatto in tempo a dirgli" di Marco Termenana.Biblioteca civica di Bresso, via Centurelli, 48 (ore 16)MONZAIn occasione del 64 esimo anniversario del disastro ferroviario del treno 341, l'amministrazione comunale - alla presenza del Sindaco Paolo Pilotto - tiene un breve momento commemorativo depositando una corona d'alloro in memoria.Sottopasso ferroviario di Viale Libertà (ore 10.30) (Rem)